Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία των Σερρών μετά τη δολοφονία του 17χρονου από εναν 16χρονο και τη σκληρή πραγματικότητα που ζούσε ο δράστης ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και της 47χρονης μητέρας του 16χρονου, ο οποίος ομολόγησε χθες την πράξη του και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας σε κεντρικό σημείο των Σερρών και ειδικότερα στο προαύλιο της Μητρόπολης, που αποτελεί συχνά σημείο συνάντησης νέων. όπου ο 17χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια από τον 16χρονο, για μηνύματα που είχε στείλει στην κοπέλα του.

Μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, αντί ο ανήλικος να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής, όπου εντοπίστηκε το επόμενο πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα, μάλιστα, που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του.

Ακολούθησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ για να επανέλθει ο νεαρός, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, από τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή.Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία -νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.

Δεν είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τη μητέρα

Όπως προέκυψε χθες ο 16χρονος ζούσε σε μια μη λειτουργική οικογένεια καθώς και οι δύο γονελις του ήταν τοξικομανείς με τον πατέρα του να έχει πεθάνει από υπερβολική δόση πριν από μεροικούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μάλιστα ξεκινήσει η νομική διαδικασία για την αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα από την πρώτη σύλληψη του 16χρονου στις Σέρρες, πριν από μερικά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η επιμέλεια δεν της είχε αφαιρεθεί οριστικά, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή της σύλληψη μετά την τραγωδία.

Ως ενδιάμεσο μέτρο, είχε αποφασιστεί η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της Εισαγγελίας, γι’ αυτό και ο ανήλικος εξακολουθούσε να διαμένει με τη μητέρα του. Σημειώνεται ότι οι αδελφές της μητέρας είχαν ζητήσει επανειλημμένα να αναλάβουν εκείνες τη φροντίδα του παιδιού, ωστόσο η ίδια αρνούνταν πεισματικά να παραδώσει την επιμέλεια.