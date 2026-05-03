Δύο κρατούμενοι των Φυλακών της Νιγρίτας Σερρών έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν Ρομά και έναν υπήκοο Αλγερίας, οι οποίοι ήταν στο πειθαρχείο και για άγνωστο λόγο ήρθαν στα χέρια.

Ο ένας από τους δύο έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που αντιλήφθηκαν τη συμπλοκή, επιχείρησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Την υπόθεση ερευνούν τα στελέχη της Ασφάλειας Σερρών.