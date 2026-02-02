Κατέληξε ύστερα από μία εβδομάδα νοσηλείας, στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, ο 46χρονος άνδρας, ο οποίος είχε πέσει θύμα παράσυρσης και εγκατάλειψης το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην οδό Μεραρχίας, στην πόλη των Σερρών.

Ο 46χρονος, ο οποίος χρησιμοποιούσε μπαστούνι για τις μετακινήσεις του, αφού είχε ξαναπέσει θύμα τροχαίου πριν από χρόνια, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 58χρονος, ο οποίος στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Μετά απο ανθρωποκυνηγητό και έρευνα ανδρών της Τροχαίας και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οπου μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα μέχρι να γίνει η δίκη.

Ο 46χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Ο άτυχος άνδρας είχε πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος πριν από χρόνια, νοσηλεύτηκε σε κέντρο αποκατάστασης κι ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της υγείας του είχε βελτιωθεί, ήρθε το νέο τροχαίο να του στερήσει τη ζωή.