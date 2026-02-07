Εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στην αποστολή της ομάδας στις Σέρρες για το Κυριακάτικο (8/2) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, μετατρέποντας τον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας σε Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «Ένωση» θα έχει δίπλα τον κόσμο της και στο γήπεδο, καθώς οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» έχουν εξαφανίσει τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 4.000 φίλοι της ομάδας θα βρίσκονται στο δημοτικό γήπεδο Σερρών.

Η αποστολή της ΑΕΚ πέταξε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και από εκεί κατευθύνθηκε οδικώς για τις Σέρρες, όπου οι οπαδοί του «Δικέφαλου» περίμεναν με ανυπομονησία τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο κόσμος της ΑΕΚ δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα, περίπου ένα 24ωρο πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, αποθεώνοντας έναν προς έναν τους παίκτες της ομάδας και τραγουδώντας συνθήματα.

Φυσικά, η θερμή υποδοχή των φίλων της «Ένωσης» δεν άφησε ασυγκίνητο τον διαχειριστή των social media της ομάδας, ο οποίος δημοσίευσε κατευθείας βίντεο και στιγμιότυπα από την μοναδική αυτήν στιγμή.