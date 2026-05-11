Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε την εκπομπή της στον ALPHA σε «κιτρινόμαυρο» φόντο, δίνοντας τα συγχαρητήριά της στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το πρωί της Δευτέρας, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA ξεκίνησε τη ροή του προγράμματος με έντονο «ενωσίτικο» χρώμα, θέλοντας να τιμήσει την επιτυχία της Ενωσης που «σφράγισε» και μαθηματικά τον τίτλο μετά το 2-1 επί του Παναθηναϊκού.

Η παρουσιάστρια, φανερά ευδιάθετη, ζήτησε από τους συνεργάτες της και το κοινό ένα ζεστό χειροκρότημα για την «ΑΕΚάρα», όπως χαρακτήρισε την ομάδα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου δεν περιορίστηκε μόνο στα συγχαρητήρια, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα τραγουδώντας στον «αέρα» της εκπομπής τον ύμνο της ΑΕΚ, παρασύροντας και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους στον ρυθμό των πανηγυρισμών.