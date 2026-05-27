Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ένα επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι, μέλος της κοινότητας των Ρομά που διαβιεί στην περιοχή, διέφυγε της προσοχής των οικείων του. Για άγνωστους λόγους, το παιδί βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον καταυλισμό.

Μόλις οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν την απουσία του και συνειδητοποίησαν ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο κανάλι, σήμανε αμέσως συναγερμός. Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον εντοπισμό του 10χρονου στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν και ανέσυραν το άψυχο σώμα του μικρού αγοριού από το νερό.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες το 7χρονο παιδί βρέθηκε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να βρει τόσο πρόωρο και τραγικό θάνατο.

Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Για το περιστατικό στην Ηράκλεια έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για την 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Πηγή:Lionnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ