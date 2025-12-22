Μία μεγάλη καταβόθρα άνοιξε σε κανάλι στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο αφού η τεράστια τρύπα, διαστάσεων περίπου 50 επί 50 μέτρα, άρχισε να σχηματίζεται στις 4:22 π.μ. τοπική ώρα.

Scene of the sinkhole. Devastation but thankfully no one has been hurt pic.twitter.com/wH8MGPmU0U
December 22, 2025

Πυροσβέστες κλήθηκαν να διασώσουν τους επιβαίνοντες τριών σκαφών (narrowboats), αφού το συγκεκριμένο τμήμα του καναλιού είχε αποστραγγιστεί εντελώς από το νερό δίνοντας μάχη σε «ασταθές έδαφος και ταχέως κινούμενα νερά». Τελικά βοήθησαν να διασωθούν περισσότεροι από 10 πολίτες.

Η όχθη του καναλιού κατέρρευσε με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να διαρρεύσουν στη γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να αποφύγουν την περιοχή.

A major incident has been declared following reports of a sinkhole affecting a canal in Shropshire.

Updates: https://t.co/hV5ltABSa2 pic.twitter.com/fNA60g6A9O — BBC Midlands (@bbcmtd) December 22, 2025

«Οι πυροσβέστες εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες με ασταθές έδαφος και ταχέως κινούμενα άό, τα πληρώματα δημιούργησαν αμέσως τομείς ασφαλείας ανάντη και κατάντη και άρχισαν να περιορίζουν τη ροή του νερού χρησιμοποιώντας σανίδες για τα σκάφη και συστήματα υδάτινων θυρών», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Η επιτήρηση στο σημείο συνεχίζεται για λόγους ασφαλείας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.