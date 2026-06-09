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Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην Βρετανία, όταν ένας 81χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές έβγαζε selfie για το Snapchat λίγα δευτερόλεπτα πριν από την μοιραία σύγκρουση.

Ο ηλικιωμένος κατέληξε στο οδόστρωμα βαριά τραυματισμένος, ωστόσο ο «εφιάλτης» δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, ο ποδηλάτης παρασύρθηκε για δεύτερη φορά από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 64χρονος, ο οποίος μάλιστα πέρασε πάνω από το σώμα του και στην συνέχεια τον εγκατέλειψε στο σημείο.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή Heaton-with-Oxcliffe. Ο ποδηλάτης παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ ο 28χρονος οδηγός που έβγαζε selfie καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών και δύο μηνών, έχοντας παραδεχτεί την ενοχή του.

Μέσα από την ψηφιακή ανάλυση που έγινε αποδείχτηκε ότι μέσα σε τέσσερα λεπτά οδήγησης, ο 28χρονος έβγαλε και έστειλε selfie στο Snapchat, έστειλε μηνύματα σε τρία διαφορετικά άτομα, είδε φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram και έστειλε μήνυμα σε ένα πέμπτο άτομο δευτερόλεπτα πριν την σύγκρουση.