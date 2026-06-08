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Μια παράδοση που θα μπορούσε να γίνει ανέκδοτο συνέβη στη Βρετανία, όταν ένας πατέρας παρέλαβε ένα περιοδικό που είχε παραγγείλει σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα. Ο Πολ Έντουαρντς, 52 ετών, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του την Παρασκευή και βρήκε στο γραμματοκιβώτιό του ένα πακέτο που περίμενε από το 2007.

Εκείνη την εποχή, ο Έντουαρντς ήταν ένας νέος πατέρας με μια κόρη μόλις 18 μηνών και έναν γιο που επρόκειτο να γεννηθεί τρεις μήνες αργότερα. Όπως πολλοί γονείς, είχε αγοράσει ένα τεύχος του περιοδικού «Mother & Baby» για συμβουλές, ιδέες και χρήσιμες πληροφορίες για τη νέα οικογένειά του.

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Το περιοδικό όμως δεν έφτασε ποτέ. Τουλάχιστον όχι τότε.

Δεκαεννέα χρόνια αργότερα, το δέμα εμφανίστηκε ξαφνικά στην αλληλογραφία του, μέσα σε μια μισοσκισμένη και τσαλακωμένη σακούλα, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα της Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

«Παίρνεις ένα πακέτο και σκέφτεσαι “τι είναι αυτό;”», περιέγραψε ο ίδιος. Η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν κατάλαβε ότι το περιεχόμενο ήταν το παλιό περιοδικό που είχε ξεχάσει εδώ και χρόνια.

Well done @RoyalMail – took a mere 19 years to deliver this magazine. Inconvenience? Well the kids have now left home …. pic.twitter.com/FSu0QWejdT — Paul S Edwards (@LovelessAge) June 5, 2026

Ο Έντουαρντς είπε ότι δεν ήταν καν σίγουρος αν είχε καταλάβει τότε πως η παραγγελία δεν είχε παραδοθεί. «Όπως πολλοί νέοι γονείς, κάνεις συνδρομές και μετά καταλήγεις να προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα μόνος σου», ανέφερε.

Η Royal Mail εξήγησε ότι τα συστήματα διαλογής και τα κέντρα παράδοσης ελέγχονται καθημερινά και θεωρεί πιθανό το αντικείμενο να είχε επιστρέψει με κάποιο τρόπο στο ταχυδρομικό δίκτυο, αντί να είχε απλώς εξαφανιστεί.

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Το πιο παράξενο για τον πατέρα δεν ήταν μόνο η καθυστέρηση, αλλά το μήνυμα απολογίας που συνόδευε το δέμα. «Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το “συγγνώμη για την ταλαιπωρία”. Τα παιδιά μου έχουν πλέον φύγει από το σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα η κόρη του είναι 18 ετών και ο γιος του 20, με τους δύο να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Για εκείνους, η ιστορία είναι απλώς ένα ακόμη παράξενο περιστατικό που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση του Έντουαρντς στο X συγκέντρωσε περίπου 1,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από ανθρώπους που μοιράστηκαν δικές τους εμπειρίες με καθυστερημένη αλληλογραφία.

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Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος από την αντίδραση του κόσμου. Όπως είπε, ίσως η ιστορία άγγιξε πολλούς επειδή οι Βρετανοί έχουν συχνά παράπονα για καθυστερήσεις στα ταχυδρομεία και στα μέσα μεταφοράς.

Η Royal Mail έχει δεχτεί πρόσφατα κριτική για προβλήματα στις παραδόσεις, με πολίτες να αναφέρουν καθυστερήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησαν σοβαρές δυσκολίες, όπως χαμένα ραντεβού.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Έντουαρντς, η καθυστέρηση δεν είχε σοβαρές συνέπειες. «Η κοινή λογική λέει ότι μετά από 19 χρόνια θα έπρεπε να το πετάξουν», είπε γελώντας. «Αλλά τελικά έφτασε».

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Παρότι κάποιοι του πρότειναν να το πουλήσει στο eBay λόγω της ασυνήθιστης ιστορίας του, ο ίδιος έχει διαφορετικά σχέδια. «Δεν είναι το στυλ μου. Απλά θα το πετάξω στα σκουπίδια», ανέφερε.

Ένα περιοδικό που προοριζόταν για τη νέα ζωή μιας οικογένειας έφτασε τελικά όταν εκείνη η περίοδος είχε περάσει προ πολλού. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο παράξενο κομμάτι της ιστορίας.

Με πληροφορίες από το BBC

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