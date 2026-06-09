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Μία 14χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα σε σχολείο στο Μάντσεστερ, τραυματίζοντας δύο μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη της.

Στο σημείο κατεύθασαν άμεσα ασθενοφόρα και αστυνομία προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να απομακρύνουν τον υπόλοιπο κόσμο.

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A schoolgirl has been arrested after three people were stabbed at a school in north Manchester pic.twitter.com/RcRMoTyLkj — Vinnie (@VinnieKhurana) June 9, 2026

Οι τρεις τραυματίες, δύο 14χρονοι μαθητές και ένας 27χρονος εργαζόμενος του σχολείου, υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι και έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Η ανήλικη μαθήτρια συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό συμβάν.

🇬🇧 Three people were stabbed at a school in Manchester



Emergency services were called to Co-op Academy on Plant Hill Road in Blackley on Tuesday morning following a stabbing incident.



Greater Manchester Police said there is no wider threat to pupils or staff at the school.… pic.twitter.com/GIz2n2vhNX — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026