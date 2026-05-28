Ηλεκτροπληξία φαίνεται ότι υπέστη ο 10χρονος που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (28/5) σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην σορό του 10χρονου διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Η τραγωδία συνέβη όταν το παιδί έπαιζε σε οικισμό Ρομά το πρωί, ωστόσο διέφυγε της προσοχής των συγγενών του και λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι βρέθηκε νεκρό στο κανάλι.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να βρει τόσο πρόωρο και τραγικό θάνατο.

Για το περιστατικό έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για την 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.