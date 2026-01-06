Μια κοπέλα φαίνεται ότι ήταν η αφορμή για τον καβγά, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο στις Σέρρες ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος ήταν σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών το βράδυ της Δευτέρας. Όταν βγήκε στο δρόμο πέρασε ένας 16χρονος μαζί με ένα δεύτερο νεαρό, με τον 16χρονο να χτυπά με αγκωνιά στο κεφάλι το θύμα και εξαφανίστηκε.

Μετά το χτύπημα ο 17χρονος δεν αισθανόταν καλά και πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου και τον εντόπισε στις 9:00 το πρωί η αδερφή του νεκρό.

Οι αστυνομικοί μέσα από καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 16χρονο και να του περάσουν χειροπέδες ενώ αναζητούν και τον δεύτερο νεαρό που ήταν μαζί του.