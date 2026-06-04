Τα συγκλονιστικά πλάνα από τις τελευταίες στιγμές του 18χρονου Χένρι Νόβακ - Φωτογραφία από Χ

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Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη της Βρετανίας μετά τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ, ενός 18χρονου πρωτοετή φοιτητή λογιστικής και χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον στη Βρετανία, ο οποίος ξεψύχησε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όταν δέχτηκε πέντε μαχαιριές από τον 23χρονο Βίκρουμ Ντίγκουα.

Όσα αναφέρει η γιαγιά του δολοφόνου

Μιλώντας στη Daily Mail, η γιαγιά του δολοφόνου δήλωσε ότι το φονικό αυτό κατέστρεψε και δύο οικογένειες, παρουσιάζοντας τον Ντίγκουα ως ένα «δύσκολο παιδί». Μάλιστα, υπερασπίστηκε τη μητέρα του που έχει προφυλακιστεί και η οποία έκρυψε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο Ντίγκουα για να σκοτώσει τον Χένρι, λέγοντας ότι έκανε αυτό που θα έκανε κάθε μάνα για να προστατεύσει τον γιο της.

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«Η Κίραν έκανε καλή δουλειά μεγαλώνοντας αυτά τα δύο αγόρια και τα στήριξε πολύ στο να γίνουν Νιχάνγκ. Δεν ήταν πρόβλημα για εκείνη, γιατί αυτό ήθελε και, όπως κι εγώ, ήταν πολύ περήφανη γι’ αυτό. Είναι μεγάλη τιμή για την οικογένειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βίκρουμ Ντίγκουα, ο οποίος μαχαίρωσε επανειλημμένα τον αθώο φοιτητή και στη συνέχεια είπε ψέματα στην αστυνομία ότι το θύμα είχε ρατσιστική συμπεριφορά, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τη Δευτέρα – γεγονός που πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στο Σαουθάμπτον, οι οποίες αμαυρώθηκαν από επεισόδια βίας.

Η ίδια δικαιολόγησε τις πράξεις του εγγονού της, λέγοντας ότι η οικογένειά της προέρχεται από μια ιδιαίτερα πολεμική αίρεση των Σιχ, η οποία υπερηφανεύεται για την επιδεξιότητά της στη χρήση σπαθιών, μαχαιριών και άλλων όπλων, ενώ αυτοαποκαλούνται οι «κομάντος» της πίστης.

«Αυτά τα όπλα δεν προορίζονται για να χρησιμοποιούνται εναντίον αθώων. Έκανε κάτι πολύ κακό – δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Ο Βίκρουμ ήταν αφοσιωμένος σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Σήμαινε τα πάντα για εκείνον».

Και συμπλήρωσε ξανά: «Αυτά τα όπλα δεν προορίζονται για να χρησιμοποιούνται εναντίον αθώων».

«Αυτό που με στεναχωρεί επίσης είναι ότι ολόκληρη η κοινότητά μας στοχοποιείται τώρα με όλες αυτές τις συζητήσεις περί απαγόρευσης των κιρπάν [παραδοσιακά μαχαίρια των Σιχ]».

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Η συγγνώμη της αστυνομίας προς τους συγγενείς του 18χρονου

Επίσημη συγγνώμη προς τους συγγενείς του Χένρι Νόβακ εξέφρασε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χάμσαϊρ, μετά την κατακραυγή για τη σύλληψη και την τοποθέτηση χειροπέδων στον άτυχο φοιτητή την ώρα που ήταν ετοιμοθάνατος.

Ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης, Αλέξις Μπουν, μιλώντας στο BBC, δήλωσε βαθύτατα συγκλονισμένος από το υλικό της κάμερας στολής των αστυνομικών. Στο επίμαχο βίντεο, ο 18χρονος νεαρός ακούγεται να επαναλαμβάνει έντρομος στους αστυνομικούς ότι έχει δεχθεί μαχαιριές και ότι αδυνατεί να αναπνεύσει.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αιμόφυρτου εφήβου, καθώς έπεσαν θύματα των ψευδών ισχυρισμών του δολοφόνου του, Βίκρουμ Ντίγκουα, ο οποίος είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι το θύμα τού είχε επιτεθεί με ρατσιστικά κίνητρα.

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«Λυπάμαι βαθύτατα για όλα όσα αναγκαστήκατε να υποστείτε», δήλωσε ο Μπουν απευθυνόμενος στην οικογένεια του θύματος, επαναλαμβάνοντας τη συγγνώμη του σώματος για τους χειρισμούς των αστυνομικών και τη χρήση χειροπέδων στον βαριά τραυματισμένο φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος Ντίγκουα καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη —με ελάχιστη έκτιση ποινής τα 21 έτη— για τη δολοφονία που διέπραξε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Παρά τις έντονες πιέσεις, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χάμσαϊρ και της Νήσου Ουάιτ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του. Παράλληλα, απέφυγε να προτρέξει σε συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Αστυνομικής Δεοντολογίας (IOPC) σχετικά με τις συνθήκες της μοιραίας αστυνομικής επέμβασης.

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