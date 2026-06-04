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Σοκ και αποτροπιασμό είχε προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι ένας χειρουργός είχε συμβάλει σκόπιμα στον ακρωτηριασμό των ποδιών του. Χρόνια μετά την υπόθεση, ο δρ Νιλ Χόπερ απομακρύνθηκε οριστικά από το ιατρικό σώμα της χώρας, σύμφωνα με τη DailyMail.

Το 2019, ο δρ Νιλ Χόπερ είχε χρησιμοποιήσει ξερό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι είχε πάθει σήψη μετά από μια οικογενειακή εκδρομή για κάμπινγκ.

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Ο Χόπερ ήταν αγγειοχειρουργός στο νοσοκομείο Royal Cornwall και μετά τους ακρωτηριασμούς πήρε πάνω από 539.000 ευρώ από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ισχυριζόμενος πως υπέστη σήψη. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο οδηγήθηκε στο Πρωτοδικείο του Τρούρο και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποδείχτηκε πως είχε χρησιμοποιήσει ξηρό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτηθεί ο ακρωτηριασμός τους.

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Ο Χόπερ το έκανε αυτό για να πραγματοποιήσει μια σεξουαλική φαντασίωση, ενώ ο είχε αγοράσει πορνογραφικό υλικό με θέμα τον ακρωτηριασμό από έναν παράνομο ιστότοπο, σύμφωνα με την Daily Mail. Πέρυσι, ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες απάτης με ψευδείς δηλώσεις και τρεις κατηγορίες που αφορούν την κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού.

Η υπόθεση του δρος Νιλ Χόπερ δεν περιορίστηκε μόνο στον αυτοακρωτηριασμό που τον έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά αποκάλυψε μια σειρά σοβαρών παραβάσεων που οδήγησαν στην οριστική απομάκρυνσή του από το ιατρικό επάγγελμα.

Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας αποφάσισε τη διαγραφή του από τα μητρώα των γιατρών, κρίνοντας ότι η παραμονή του στο επάγγελμα θα υπονόμευε την ασφάλεια των ασθενών και την εμπιστοσύνη του κοινού προς το σύστημα υγείας.

Ο πρώην χειρουργός είχε ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για ασφαλιστική απάτη, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονταν και αδικήματα που σχετίζονταν με την κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειές του συνδέονταν με προσωπικά και σεξουαλικά κίνητρα, γεγονός που βάρυνε καθοριστικά στην τελική απόφαση για την επαγγελματική του διαγραφή.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η ασφαλιστική απάτη που είχε οργανώσει ο δρ Νιλ Χόπερ αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για ιστοσελίδα που διακινούσε βίντεο ακραίων σωματικών τροποποιήσεων και ακρωτηριασμών έναντι αμοιβής. Οι Αρχές εντόπισαν ότι ο πρώην χειρουργός ήταν συνδρομητής της πλατφόρμας και διατηρούσε εκτεταμένη επικοινωνία με τον διαχειριστή της, ανταλλάσσοντας χιλιάδες μηνύματα και ηλεκτρονικά μηνύματα.

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Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Χόπερ δεν έχασε τα πόδια του εξαιτίας σήψης, όπως είχε υποστηρίξει στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ότι προκάλεσε ο ίδιος τις βλάβες που οδήγησαν στον διπλό ακρωτηριασμό κάτω από τα γόνατα το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε λάβει οδηγίες για τον τρόπο πρόκλησης των τραυματισμών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν αγορές ξηρού πάγου που πραγματοποίησε λίγες ημέρες πριν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι του.

Με βάση τα ευρήματα, διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία όταν υπέβαλε αιτήσεις αποζημίωσης, εξασφαλίζοντας με δόλιο τρόπο σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες από ασφαλιστικές εταιρείες.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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