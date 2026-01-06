Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού 17χρονου στις Σέρρες, με την Αστυνομία να περνά χειροπέδες και στη μητέρα του 16χρονου δράστη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη (6/1), με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική διαδικασία για την αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα είχε ξεκινήσει ήδη από την πρώτη σύλληψη του 16χρονου στις Σέρρες, πριν από μερικά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η επιμέλεια δεν της είχε αφαιρεθεί οριστικά, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή της σύλληψη μετά την τραγωδία.

Ως ενδιάμεσο μέτρο, είχε αποφασιστεί η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της Εισαγγελίας, γι’ αυτό και ο ανήλικος εξακολουθούσε να διαμένει με τη μητέρα του. Σημειώνεται ότι οι αδελφές της μητέρας είχαν ζητήσει επανειλημμένα να αναλάβουν εκείνες τη φροντίδα του παιδιού, ωστόσο η ίδια αρνούνταν πεισματικά να παραδώσει την επιμέλεια.

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού με θύμα 17χρονο. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

«Τον χτύπησα γιατί έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο. Ο 16χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι χτύπησε τον ανήλικο, υποστηρίζοντας πως νευρίασε όταν έμαθε ότι έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Μητρόπολης των Σερρών, όπου βρισκόταν το θύμα μαζί με φίλο του. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο 16χρονος, συνοδευόμενος από άλλο νεαρό. Κατά τις ίδιες πηγές, όταν ο 16χρονος είδε τον 17χρονο, του επιτέθηκε και, στη διάρκεια του διαπληκτισμού, του κατάφερε χτύπημα με αγκωνιά στο κεφάλι.

Ο 17χρονος στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Ωστόσο, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας αλλά φέρεται να πήγε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Όταν δεν επέστρεψε ο 17χρονος, οι γονείς του ανησύχησαν, ξεκίνησαν αναζητήσεις και προχώρησαν σε δήλωση εξαφάνισης σήμερα το πρωί.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί στις σκάλες του υπογείου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προκύπτουν στοιχεία για το παρελθόν του 16χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχε συλληφθεί για κατοχή ποσότητας κάνναβης. Επιπλέον, μετά από έρευνες των αρμόδιων κοινωνικών και αστυνομικών υπηρεσιών, του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς του, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του φέρεται να είναι χρήστες ουσιών, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στο πλαίσιο προστασίας του ανηλίκου.

