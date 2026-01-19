Σε 48ωρη απεργία στα ταξί προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (19/1). Έτσι, τα ταξί στην Αττική θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης (20/1) έως τις 06:00 της Πέμπτης (22/1).

Ειδικότερα, η νέα 48ωρη απεργία στα ταξί αποτελεί αντίδραση στην πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο κατηγορείται από τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές για αδιαφάνεια και απαξίωση του επαγγέλματος.

Τα αιτήματα του κλάδου

Ο ΣΑΤΑ διατυπώνει έξι βασικά αιτήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών. Πρώτον, ζητά να αποφευχθεί η βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Δεύτερον, απαιτεί ξεκάθαρο πλαίσιο για το έργο ταξί σε σχέση με τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Τρίτον, θέτει το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ασυδοσίας των πολυεθνικών εταιρειών.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του κλάδου διεκδικούν πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα, ζητούν τέλος στην τεκμαρτή φορολόγηση, την οποία χαρακτηρίζουν ως «ληστρική επιδρομή» και αντιδρούν στο ερανιστικό νομοσχέδιο που προωθείται.

«Μονόδρομος αντίστασης»

Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει και απλά ψεύδεται – απλά επιβάλλει». Το Συνδικάτο χαρακτηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις ως «μονόδρομο αντίστασης» απέναντι στην απαξίωση του επαγγέλματος, την προχειρότητα της νομοθέτησης και «την πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

Ο ΣΑΤΑ καλεί όλους τους συναδέλφους του κλάδου να δώσουν «μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό παρών». Κατά τη 48ωρη απεργία στα ταξί θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το σχέδιο νόμου και θα παρουσιαστούν τα σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε, οι επιπτώσεις του στον κλάδο, καθώς και οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

«Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό», τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, καταλήγοντας: «Δεν είναι ώρα για αυταπάτες. Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους».