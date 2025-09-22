Αίσθηση προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση-θρίλερ στη Βοιωτία, όπου μια διευθύντρια ΚΕΠ είχε θάψει σε στάβλο την μητέρα της για να συνεχίζει να παίρνει επιδόματα και την σύνταξή της.

Η 62χρονη, η οποία συνελήφθη την Κυριακή (22/9) έκρυψε τον θάνατό της μητέρα της, για οικονομικούς λόγους, όπως λέει, και διηύθυνε συνολικά 5 ΚΕΠ στη Βοιωτία.

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες των γειτόνων της οι οποίοι είπαν στις αρχές πως έχουν χρόνια να δουν την 91χρονη μητέρα της. Αν και η 62χρονη φρόντιζε να μιλά συχνά δυνατά μέσα στο σπίτι της, κάνοντας πως συνομιλεί με την μητέρα της, όταν οι γείτονες ζητούσαν να δουν την ηλικιωμένη, εκείνη αρνιόταν.

Οι υποψίες εντάθηκαν όταν κατάλαβαν ότι η διευθύντρια των ΚΕΠ έπεφτε σε αντιφάσεις για το πού βρίσκεται η κατάκοιτη μητέρα της. Άλλες φορές έλεγε πως είναι σε θείες της και άλλες φορές σε δομή φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη 4 χρόνια.

«Είχα πολλά χρόνια να την δω, πάνω από 4. Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν», σχολίασε αρχικά.

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«”Είναι σε δομή, μακριά”, μου έλεγε. “Σε ποια δομή”, την ρώταγα. “Δεν σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά”».

Στο τέλος ο πρόεδρος δήλωσε πως πέρα από τη σύνταξη της 91χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να την φροντίζει.

«Έπαιρνε επίδομα για να συντηρεί την μητέρα της, να την φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Η 62χρονη επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και ισχυρίστηκε πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο της μητέρας της. Σύμφωνα με την ίδια, η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πέθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Δημογλίδου για Βοιωτία: Ανώνυμη καταγγελία «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (22/9) η 62χρονη. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά έρευνα. Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν σπίτι και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε την άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια και απάτη κατά του Δημοσίου

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα τη στο στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο υπήρξε συνεργός ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του. Οπως είπε η κα. Δημογλίδου «η ίδια έχει δώσει το μικρό όνομα του συνεργού με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα μας γιατί πρόκειται για αλλοδαπό.

Την ίδια στιγμή ερευνάται το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.

Τέλος, η κα. Δημογλίδου σημείωσε ότι η γυναίκα μέχρι και τη σύλληψή της εργαζόταν κανονικά στο δημόσιο, χωρίς ποτέ να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα και εργαζόταν κανονικά ως διευθύντρια στα ΚΕΠ Οινοφύτων.