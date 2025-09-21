Ένα συνταρακτικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε γνωστό ότι μια 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία φέρεται να είχε θάψει την 91χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Το γεγονός, που εκτιμάται ότι συνέβη το καλοκαίρι του 2023 σε χωριό του Δήμου Τανάγρας, παρέμεινε κρυφό για περίπου δύο χρόνια, μέχρι που μια ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία οδήγησε σε έρευνα.

Η Ελληνική Αστυνομία, την Κυριακή (21/9), εξέδωσε ανακοίνωση για τη σύλληψη 62χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, που έθαψε την 91χρονη μητέρα της σε οικογενειακό στάβλο για να εισπράττει τη σύνταξη της θανούσας.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε: «Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20/9) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της».

Ακόμα, η ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε: «Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση. Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη. Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Οικονομικό το κίνητρο

Η 62χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το κίνητρό της ήταν αποκλειστικά οικονομικό. Όπως δήλωσε στις αρχές, προχώρησε σε αυτήν την πράξη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της. Για δύο χρόνια φέρεται να εισέπραττε παράνομα τα χρήματα, κρύβοντας τον θάνατο της μητέρας της.

Οι νομικές συνέπειες

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Θηβών για να αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ποινικές και πιθανώς αστικές διαστάσεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Δήμου Τανάγρας, καθώς η γυναίκα κατείχε θέση ευθύνης ως διευθύντρια ΚΕΠ.

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα υποθέσεων απάτης κατά του ασφαλιστικού συστήματος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των δικαιούχων κοινωνικών παροχών.

Με πληφοροφίες από ΕΡΤ – e-sterea