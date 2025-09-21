Μία γυναίκα στη Βοιωτία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της σε χωριό της Βοιωτίας. Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε στους αστυνομικούς όταν το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαιρί του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.