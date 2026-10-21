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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι δύο αδέλφια στην Αμαλιάδα φέρονται να έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού, μετά τον θάνατό της, σύμφωνα με καταγγελία τρίτου αδερφού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, τα τρία αδέρφια διαμένουν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ένας ακόμα αδερφός ζει στην Αθήνα.

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Η 79χρονη μητέρα τους πέθανε, πιθανότατα την Δευτέρα και τα δύο από τα αδέρφια ανέλαβαν να την θάψουν στον κήπο του σπιτιού τους, καθώς όπως καταγγέλθηκε ανέφεραν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να καλύψουν το κόστος μιας κανονικής κηδείας.

Ο τρίτος αδερφός αντέδρασε σε όλο αυτό, δήλωσε αντίθετος, όμως δεν κατάφερε να μεταπείσει τους δύο αδερφούς του.

Μη μπορώντας να δεχθεί αυτή την εξέλιξη, με την ταφή να γίνεται το βραδάκι της Δευτέρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές, με την ελπίδα ότι η μητέρα του, θα έχει μια κανονική κηδεία και ταφή σε νεκροταφείο.

Διπλωμένη με μια κουβέρτα και σε βάθος πενήντα εκατοστών, ήταν θαμένη η 79χρονη γυναίκα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις καταγγελίες, πέθανε τη Δευτέρα, λόγω προβλημάτων υγείας που την ταλαιπωρούσαν.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση με προσοχή, αλλά και τα κίνητρα των δύο εκ των γιων που φέρονται να έλαβαν την απόφαση να την θάψουν στον κήπο του σπιτιού τους. Η διαδικασία εκταφής ολοκληρώθηκε και η σορός παρελήφθη από γραφείο τελετών για τα περαιτέρω.

Σκοπός των αστυνομικών είναι να εξετάσουν τα καταγγελόμενα και να δουν αν επιβεβαιώνονται τα όσα είπε ο τρίτος αδερφός, αλλά και να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 79χρονης.