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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αμαλιάδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα από τα οχήματα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.

Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πολλά τροχαία ατυχήματα, με κατοίκους της Αμαλιάδας να το χαρακτηρίζουν «καρμανιόλα».

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.