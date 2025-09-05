Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ξάνθη η υπόθεση κακοποίησης μιας 79χρονης Σουηδής από ένα 30χρονο άνδρα,την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του για περίπου 40 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Ο δράστης φέρεται να την προσέγγισε μέσω facebook και να της πούλησε έρωτα ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 79χρονη έκανε προσπάθεια να καλέσει το 112, ωστόσο ο 30χρνος την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές και στη συνέχεια η Ιντερπόλ έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε τη γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.