Credits: Το σημείο της παράσυρσης για γυναίκα στην Κρήτη

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου, το πρωί της Δευτέρας (10/11).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Creta24, η γυναίκα ηλικίας περίπου 60-65 ετών παρασύρεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα από διερχόμενο αυτοκίνητο, την στιγμή που επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει απέναντι.

Advertisement

Advertisement

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο ήταν σε κατάσταση σοκ, πιάνοντας τα κεφάλια τους και μην μπορώντας να πιστέψουν αυτό που μόλις είδαν. Αμέσως, οι πολίτες έτρεξαν να την βοηθήσουν, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σοβαρά τραυματισμένη στο ΠΑΓΝΗ.