Ένα σοκαριστικό ατύχημα έλαβε χώρα την Τρίτη (12/8) στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ηλικιωμένη υπέστη σοβαρά τραύματα με κάταγμα στον αυχένα και στο πόδι, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο και σε όλο της το σώμα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μοιρών και στη συνέχεια δόθηκε εντολή για τη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της γυναίκας είναι κρίσιμη. Η ηλικιωμένη έχει μείνει κατάκοιτη λόγω της παράσυρσης και δεν είναι βέβαιο αν θα καταφέρει να περπατήσει ξανά. Ο ανήλικος που επέβαινε στη μηχανή οδηγούσε χωρίς να έχει στην κατοχή του δίπλωμα.

