Ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 10:00, στην παραλιακή περιοχή της Λιανής Άμμου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο άτυχος μοτοσικλετιστής κινούνταν με μηχανή μεγάλου κυβισμού όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή. Ο νεαρός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα η μηχανή να εκτραπεί βίαια της πορείας της και να συγκρουστεί με σφοδρότητα.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, που ο 33χρονος εκτινάχθηκε από το όχημά του και κατέληξε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας με πέντε πυροσβέστες και υπηρεσιακά οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό του Ι.Χ., ο οποίος θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.