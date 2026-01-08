Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, στον κόμβο Σκαλανίου, ένα σημείο όπου διαχρονικά έχουν καταγραφεί πολλαπλά τροχαία περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο σημείο.

Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αφού υπήρξε ανάγκη να απεγκλωβιστεί ο ένας οδηγός από το όχημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

