Μία από τις μεγαλύτερες σπείρες απατεώνων, τα μέλη της οποίας προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς έπειθαν ανυποψίαστους πολίτες να τους επιτρέπουν την πρόσβαση στα διαμερίσματα και τα σπίτια τους, από όπου άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών μέσα από την πολύμηνη έρευνά τους κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 30 εμπλεκόμενους, τους οποίους έχουν συλλάβει, ενώ έχουν εξιχνιάσει περισσότερες από χίλιες περιπτώσεις κλοπών σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, με τη λεία της σπείρας να υπολογίζεται στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Από νωρίς το πρωί οι αστυνομικοί ξεκίνησαν επιχείρηση σε Αττική, Κορινθία, ακόμα και στις Φυλακές Κορυδαλλού, σε κελιά όπου είναι έγκλειστοι Ρομά και σχετίζονται με την υπόθεση.