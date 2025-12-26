Στο νοσοκομείο φαίνεται πως περνά τις ημέρες των Χριστουγέννων ο γνωστός ηθοποιός Στηβ Ντούζος, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια δημοσίευση από τον χώρο νοσηλείας, θέλοντας να εκφράσει τη βαθιά του αγάπη και ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά του. Στο μήνυμά του έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Advertisement

Advertisement

Ανάρτηση από το προσωπικό προφίλ του ηθοποιού στο Facebook

Μαζί με το κείμενο, ο Στηβ Ντούζος ανήρτησε και φωτογραφία με μετρητή οξυγόνου, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι και τα περσινά Χριστούγεννα τα πέρασε στο νοσοκομείο, μιλώντας ανοιχτά για όσα είχε αντιμετωπίσει τότε. Όπως είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή:

«Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου».

Ο Στηβ Ντούζος έχει μιλήσει επίσης δημόσια για τη μάχη του με τον καρκίνο, εξηγώντας πως συνεχίζει τη ζωή του με αισιοδοξία και δύναμη. Σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε πει:

«Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου. Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».