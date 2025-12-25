Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του τον τελευταίο καιρό, ενώ ο μουσικός είχε απομακρυνθεί από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άρης Μουγκοπέτρος προσέγγισε τη σύζυγό του την επόμενη ημέρα συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί. Αντιδρώντας, η γυναίκα επικοινώνησε με τον δικηγόρο που είχε αναλάβει προηγουμένως την υπόθεσή του σχετικά με ατύχημα από κροτίδα. Ο δικηγόρος παραιτήθηκε από την προηγούμενη υπόθεση και ανέλαβε την εκπροσώπηση της συζύγου, η οποία κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην παροχή panic button στη σύζυγό του για την προστασία της. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και προστασία των θυμάτων. Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την υπόθεση, διασφαλίζοντας ότι η σύζυγος του μουσικού θα παραμείνει ασφαλής, ενώ εξετάζονται οι επόμενες νομικές ενέργειες κατά του κατηγορούμενου.