Ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος ευχήθηκε χρόνια πολλά στις δίδυμες κόρες του για τα γενέθλιά τους και δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram.

«Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις», αναφέρει ο Α. Μουγκοπέτρος στην φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν ο καλλιτέχνης έφυγε οριστικά από το σπίτι της οικογένειας.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού ζήτησε την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει πως φοβάται να αφήσει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, μόνο με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Από την άλλη μεριά, ο καλλιτέχνης είπε τα εξής: «Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος βγαίνοντας από τις δικαστικές αίθουσες.