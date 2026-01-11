Ώρες αγωνίας έζησε το Σάββατο η Ιωάννα Τούνη, καθώς ο γιος της, Πάρης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Πάρης, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την παραλαβή του από το αεροδρόμιο, με τον πυρετό να “χτυπάει 40άρι” (39.9°C). Κατόπιν επικοινωνίας με τον παιδίατρο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στα επείγοντα, όπου μετά από εξετάσεις διαγνώστηκε με ωτίτιδα. Στο παιδί χορηγήθηκε διπλή αντιβιοτική αγωγή και δόθηκαν οδηγίες για πλήρη ξεκούραση και παραμονή στο σπίτι για τις επόμενες ημέρες.

Η περιπέτεια αυτή οδήγησε την Ιωάννα Τούνη στην αναγκαστική ακύρωση του μεγάλου πάρτι γενεθλίων που είχε διοργανώσει για τον γιο της. Η εκδήλωση, στην οποία ήταν προσκεκλημένοι 24 συμμαθητές του Πάρη και φίλοι της οικογένειας, αναβλήθηκε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, με την influencer να τονίζει πως προτεραιότητα έχει πάντα η υγεία του παιδιού.

Μέσα από τα βίντεό της, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε την αναστάτωσή της, περιγράφοντας τον πανικό που ένιωσε λόγω του επίμονου πυρετού, ενώ ζήτησε συγνώμη από τους καλεσμένους για την ανατροπή του προγράμματος. Μάλιστα, σε μια πιο προσωπική στιγμή, απέδωσε με δόση πικρίας την ξαφνική αδιαθεσία του γιου της στο «μάτι», ζητώντας από τις διαδικτυακές της φίλες να στείλουν τη θετική τους ενέργεια για τη γρήγορη ανάρρωση του μικρού Πάρη.