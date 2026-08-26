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Η συμφωνία οριστικοποιεί τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους, προβλέποντας τη μεταβίβαση των πλοίων Carlo Bergamini και Virginio Fasan εντός του 2028 και 2029 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποστήριξη των μονάδων και τη συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και την εγκατάσταση νέων συστημάτων στα πλοία.

Η απόκτηση των συγκεκριμένων φρεγατών ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού και αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανανέωση του στόλου.

Η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική προμήθεια επιπλέον πλοίων τύπου FREMM, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας στη θάλασσα.

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού γίνεται με την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, καθώς ολοκληρώθηκαν τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά στάδια για την ένταξή τους στον ελληνικό στόλο.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης των δύο φρεγατών, αναμένεται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη. Στην τελετή θα παρευρεθούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι Αρχηγοί Ναυτικού των δύο χωρών.

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Η συμφωνία θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Πρόκειται για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λα Σπέτσια, κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γκουίντο Κροσέτο.

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πλοίων. Παράλληλα, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξής τους στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα Carlo Bergamini (F-590) προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η Virginio Fasan (F-591) αναμένεται να ακολουθήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την αρχική και τη μετέπειτα υποστήριξη των δύο μονάδων, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, καθώς ελληνικά ναυπηγεία αναμένεται να εμπλακούν σε εργασίες συντήρησης, αλλά και στην προσαρμογή νέων συστημάτων στα πλοία.

Η απόκτηση των δύο ιταλικών FREMM εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανανέωσης και ενίσχυσης του ελληνικού στόλου. Σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες FDI που αποκτά η Ελλάδα και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO, διαμορφώνεται σταδιακά ένας ισχυρότερος πυρήνας μονάδων επιφανείας υψηλών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης και επιπλέον πλοίων τύπου FREMM στο μέλλον, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σύνθεση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Με την ένταξη των νέων μονάδων, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία και την αποτρεπτική της ικανότητα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επενδύοντας σε έναν στόλο με μεγαλύτερες δυνατότητες κρούσης, αντιαεροπορικής άμυνας και επιχειρησιακής δράσης σε μεγάλες αποστάσεις.