Φάρσα αποδείχτηκε το σημείωμα για βόμβα έξω από κολέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση στην οποία ήταν παρόντες και υπουργοί.

Όλα ξεκίνησαν όταν παρευρισκόμενος άφησε χειρόγραφο σημείωμα στο όποιο έγραφε για τοποθέτηση βόμβας. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα ασφαλείας και εκκενώθηκε το κτίριο, ενώ δημιουργήθηκε και περίμετρος ασφαλείας. Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε πως πρόκειται για φάρσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου βουλγαρικής καταγωγής. Ο νεαρός, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί έκανε τη φάρσα, απάντησε: «γιατί έχω βαρεθεί να μιλάω και να μην με παίρνουν στα σοβαρά».