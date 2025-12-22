Ένας άνδρας βρίσκεται κλεισμένος σε διαμέρισμα στην Λαμία, έχοντας μάλιστα ανοίξει φιάλη από υγραέριο, με αποτέλεσμα να έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προληπτική εκκένωση στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, στην προσπάθειά τους να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς να υπάρχει για την ώρα κάποιο αποτέλεσμα.

Πηγή: LamiaReport