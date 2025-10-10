Ο 19χρονος Ιρακινός που πρωταγωνίστησε την Τετάρτη (8/10) σε επεισόδιο στην Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου κατηγορείται πως χτύπησε οδηγό του Μετρό, συνελήφθη ξανά, καθώς αυτήν την φορά αρνήθηκε να συνεργαστεί σε αστυνομικό έλεγχο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», με τον 19χρονο να αρνείται στους αστυνομικούς να τον ελέγξουν. Όπως είναι φυσικό, οι αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» συνέλαβαν εκ νέου τον 19χρονο, περνώντας του χειροπέδες για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες.

Επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό

Σε βίντεο που έβγαλε αυτόπτης μάρτυρας, ο 19χρονος Ιρακινός φαίνεται να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση. Ο επιβάτης του Μετρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον νεαρό, κατηγορώντας τον ότι χτύπησε τον οδηγό, με τον ίδιο να αντιδρά άσχημα.

Ο 19χρονος ακούγεται να λέει: «Δεν σέβομαι, όχι. Θα πάω στην χώρα μου τώρα, να υπογράψω τα χαρτιά να φύγω». Στη συνέχεια, αδιαφορεί πλήρως για το γεγονός ότι προηγουμένως είχε χτυπήσει τον οδηγό και μάλιστα ξεκίνησε να απειλεί φραστικά τον επιβάτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κλείσε το κινητό και ελάτε για ξύλο να σας γ@@@@ω».

Συνελήφθη και πάλι τον Αύγουστο

Ούτε τότε ήταν η πρώτη φορά που ο 19χρονος συλλαμβάνεται. Η ΣΤΑΣΥ αποκάλυψε ότι ο Ιρακινός επιτέθηκε τον Αύγουστο σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», περιστατικό για το οποίο είχε καταδικαστεί.

Ήδη έχει ξεκινήσει απο χθες η διαδικασία της άρσης του καθεστώτος ασύλου του 19χρονου Ιρακινού, η οποία, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, γίνεται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε λόγω επικινδυνότητας για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη από την Υπηρεσία Ασύλου που είναι και η Αποφαινόμενη αρχή.

Μόλις ανακληθεί το άσυλο ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του. Έως τότε έχει καθεστώς προστασίας και η δικαιοσύνη είναι αποκλειστικά αρμόδια βάσει των ποινικών αδικημάτων που κατηγορείται και δικάζεται εάν τεθεί σε καθεστώς φυλάκισης ή όχι.

«Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

