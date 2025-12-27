Μία ξεχωριστή και άκρως απολαυστική εμφάνιση πραγματοποίησε στην ΕΡΤ ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» μεταμφιεσμένος σε Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υποδύθηκε με χιούμορ και ακρίβεια τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, αναφέρθηκε με σατιρική διάθεση στην αγάπη της «Κίμπερλι» για την ελληνική μουσική και κουζίνα. «Μετά το μπουζουκλερί του Κωνσταντίνου Αργυρού, έμαθα να τρώω πιτόγυρο και να λέω μερικά ελληνικά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αισθάνεται ότι σε προηγούμενη ζωή ζούσε στη χώρα μας.

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε επίσης για την αδυναμία του σε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, όπως λαχανοντολμάδες, κεφτεδάκια με μπόλικο τζατζίκι, φασολάδα, σπανακοτυρόπιτα και παπουτσάκια, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για τις «καλλυντικές» ιδιότητες του τζατζικιού.

Στο τέλος, παρουσίασε μπροστά στην κάμερα όλη τη διαδικασία της μεταμόρφωσής του και μίλησε με θερμά λόγια για την πραγματική Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της απηύθυνε μάλιστα και ανοιχτή πρόσκληση για κοινή έξοδο, κλείνοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο την εμφάνιση.