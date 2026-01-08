Σε νέες επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν τα ταξί, αρχής γενομένης από την προσεχή Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Ο ΣΑΤΑ συνεδριάζει σήμερα και σύμφωνα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο έχουν ήδη αποφασίσει να πάνε σε διαδοχικές 48ωρες κινητοποιήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και απεργία διαρκείας.

Οι οδηγοί των ταξί δηλώνουν πως ακόμη δεν έχουν πάρει απαντήσεις στα αιτήματά τους για την ηλεκτροκίνηση, τις λεωφορειολωρίδες και τον ανταγωνισμό με πολυεθνικές εταιρείες.

«Ο κ. Κυρανάκης μας έχει επιβάλλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι πρωτοφανές για όλη την Ευρώπη. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει υποδομή στη χώρα. 31 φορτιστές υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το κόστος του ρεύματος είναι στο 0,65 λεπτά δηλαδή στοιχίζει στον ταξιτζή 14 λεπτά το χιλιόμετρο, το πετρέλαιο στοιχίζει 8 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά. Η κυβέρνηση φταίει γιατί η κυβέρνηση έβγαλε απόφαση να επιβάλει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έχουν το χειρότερο κυκλοφοριακό και δεν αντέχει η μπαταρία του αυτοκινήτου να δουλέψει» δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος στα Παραπολιτικά FM.

Κυρανάκης: Ο νόμος για τα ηλεκτροκίνητα τρέχει από το 2021

Απαντώντας στα σχόλια του κ. Λυμπερόπουλου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι η νομοθεσία για την ηλεκτροκίνηση τρέχει από το 2021.

«Ήδη αρκετοί ιδιοκτήτες ταξί έχουν αλλάξει τα οχήματά τους και παίρνουν ηλεκτροκίνητα τα οποία έχει πολύ λιγότερα έξοδα. Ο νόμος του ’21 ο οποίος ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 01/01 λέει ότι όσων λήγουν οι άδειες των οχημάτων τους πρέπει τα καινούργια τους οχήματα να είναι ηλεκτροκίνητα. Από τις 29.000 άδειες που υπάρχουν πανελλαδικά για φέτος είναι περίπου 250 δηλαδή λιγότερο από 1%. Σε αυτό όμως θα δώσουμε κάποιες εξαιρέσεις, θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο σε ανθρώπους που είναι κοντά στην σύνταξη γιατί θα ήταν παράλογο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην σύνταξη να αναγκαστούν να δώσουν τόσα χρήματα για να αγοράσουν ένα καινούργιο ταξί ηλεκτρικό και άρα θα πάρουν ένα χρονικό περιθώριο για να μην ισχύσει για αυτούς η υποχρέωση» ανέφερε, προσθέτοντας στη κατηγορία των εξαιρέσεων και όσους έχουν υποστεί ζημιά από τροχαία ατυχήματα.

Οσον αφορά τις υποδομές για φόρτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, απάντησε πως «έχουμε 10.000 δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα χωρίς τα ιδιωτικά και περίπου 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δηλαδή είναι περίπου 3 αυτοκίνητα για έναν φορτιστή. Είναι πολύ καλή αναλογία. Συν ότι θα πάμε να κάνουμε κάποιες υποδομές σε πιάτσες ταξί για να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί οι οποίοι έχουν ηλεκτροκίνητα. Αυτό δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει κάποια υποχρέωση από την Ευρώπη, το κάνουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να αναπνέουν οξυγόνο και καθαρό αέρα. Φυσικά δεν κάνουμε μόνο αυτό, απλά αυτός ο κλάδος διαμαρτύρεται»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό και το πρόβλημα με την συμφόρηση στον Κηφισό, υπενθυμίζοντας πως έχει προτείνει να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων κατά την ώρα αιχμής (7-10 το πρωί).

«Είμαστε σε διάλογο με τον κλάδο. Καταρχάς ολοκληρώσαμε μια σειρά από πτήσεις με drones για να μετρήσουμε την επιβάρυνση. Η επιβάρυνση αυτές τις ώρες είναι περίπου 20% η οποία είναι πολύ μεγάλη ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη την κατάταξη του Λεκανοπεδίου της Αττικής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κάναμε μια μέτρηση στην οποία μετρήσαμε το μήκος και το πλάτος του οδικού δικτύου με την έννοια του πόσα οχήματα μπορούν να χωρέσουν για κίνηση και για παρκάρισμα».

Ακόμη, αποκάλυψε πως για τις εμπορευματικές μεταφορές υπάρχει σχέδιο να δημιουργηθεί ένας «οδικός άξονας μεταξύ Ελευσίνας και Θήβας άρα όλα τα φορτηγά τα οποία πάνε ή έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και πάνε στα logistics centers του Θριάσιου και όλης της περιοχής αντί να επιβαρύνουν τον Κηφισό θα πηγαίνουν από εκεί».

Αυτό σημείωσε πως είναι μια «μακροπρόθεσμη λύση» και θα υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

