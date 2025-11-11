Ένα ακόμη περιστατικό αυθαιρεσίας οδηγού ταξί καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας αντιδράσεις και ανησυχία για τη συμπεριφορά ορισμένων επαγγελματιών του κλάδου.

Σε καταγγελία οδηγού ταξί προχώρησε επιβάτης που επιβιβάστηκε σε ταξί για διαδρομή από το Σύνταγμα προς την Ευελπίδων καθώς, όπως ισχυρίζεται, ο οδηγός αρνήθηκε να δεχθεί πληρωμή με κάρτα και πραγματοποίησε τη διαδρομή με εκτός λειτουργία ταξίμετρο, χρεώνοντάς τον τελικά σχεδόν με το διπλάσιο κόμιστρο.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που του ζητήθηκε έφτασε τα 17 ευρώ, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες η συγκεκριμένη διαδρομή δεν θα κόστιζε πάνω από 9 ευρώ.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής (ΣΟΤΑ), το οποίο, σε συνεργασία με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό και το όχημα, αξιοποιώντας τα στοιχεία πινακίδας που παρείχε ο επιβάτης.

Σύμφωνα με το ΣΟΤΑ, το ταξί ανήκε σε γραφείο ενοικίασης οχημάτων γνωστό στις αρχές του σωματείου, λόγω της πρακτικής του να διαθέτει οχήματα σε οδηγούς που έχουν ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς ή χρησιμοποιούν πλαστά και αμφιβόλου νομιμότητας έγγραφα.﻿

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραβάσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, συνδέοντας τον κλάδο των ταξί με αυξημένα φαινόμενα ανομίας.

Υπενθυμίζεται πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη συνέλαβε 34χρονο οδηγό ταξί στη Μενεμένη, ο οποίος εκτελούσε κανονικά δρομολόγια παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.