Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη κατέθεσαν αίτημα στον Άρειο Πάγο ζητώντας να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης.

Το σχετικό αίτημα φέρει τις υπογραφές 85 συγγενών, οι οποίοι ζητούν να επανεξεταστεί η υπόθεση πρακτικά αλλά και επί της ουσίας, καταγγέλλοντας πως οι διαδικασίες έγιναν fast track και έκλεισαν άρον άρον από την εισαγγελία εφετών Λάρισας.

Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τονίζουν πως οι βεβιασμένοι χειρισμοί από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, αλλά και η διαδικασία που ακολούθησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας, οδήγησαν στη μη εξέταση κρίσιμων εγγράφων, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία. Επί της ουσίας ζητούν τη συνέχιση της ανάκρισης για να φωτιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως μια εβδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Δευτέρα, οι συγγενείς θέλησαν να καταθέσουν το ίδιο υπόμνημα και στις δικαστικές αρχές της Λάρισας, οι οποίες ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.