Το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να διενεργεί έλεγχος DNA, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις, υπέβαλε χθες, Τετάρτη (24/9 ) ο Παύλος Ασλανίδης, με αίτημά του ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (“ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ , που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών».

Advertisement

Advertisement

Ακόμη ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», όπως υποστηρίζει ο πατέρα του θύματος, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη.