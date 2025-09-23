Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", επί των προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η ΝΔ και η κοινή πρόταση που συνυπογράφουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Ελληνικής Λύσης, της "Νίκης", της Πλεύσης Ελευθερίας και 6 ανεξάρτητοι βουλευτές, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025.

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σαφή προειδοποίηση απέναντι στον κίνδυνο που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη, μέσω της διαρκούς αναπαραγωγής ψευδών ισχυρισμών εξέπεμψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, από το βήμα του συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» στο Ωδείο Αθηνών. Όπως τόνισε, τέτοιες πρακτικές «απειλούν ευθέως τη δημοκρατία».

«Οργανωμένη απαξίωση της Δικαιοσύνης»

Ο κ. Φλωρίδης μίλησε για οργανωμένη απαξίωση της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η υπονόμευση του θεσμού πλήττει τελικά την ίδια την κοινωνική εμπιστοσύνη.

Advertisement

Advertisement

«Υπάρχουν απόψεις όπου η κυβέρνηση καλείται να κάνει ένα νεύμα προς τη Δικαιοσύνη για να επιτρέψει να γίνει η εκταφή της σορού ενός παιδιού» είπε ο υπουργός.

«Η πρώτη εκδοχή αυτής της διατύπωσης, τι σημαίνει; Αν η κυβέρνηση μπορεί να κάνει νεύμα προς τη Δικαιοσύνη, τότε σημαίνει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα η δημοκρατία μας. Αυτό το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την αρμοδιότητα και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Καμία ελληνική κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα που έχουν τεθεί. Άρα αυτοί που εγκαλούν ή καλούν την κυβέρνηση να κάνει ένα νεύμα προς τη Δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα λένε ότι κάντε μία κίνηση η οποία αμφισβητεί το θεμέλιο της δημοκρατίας, που είναι η ανεξαρτησία των εξουσιών» υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Προσβολή στη Δικαιοσύνη το «κάντε ένα νεύμα»

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε μία δεύτερη συμπληρωματική ανάγνωση αυτής της φράσης, που είναι κάντε ένα νεύμα προς τη Δικαιοσύνη και αυτή θα ακούσει. «Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι δικαστές, η Δικαιοσύνη, οι λειτουργοί της είναι πειθήνια όργανα της κυβέρνησης, είναι μαριονέτες που φτάνει ένα νεύμα για να πειθαρχήσουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για τη Δικαιοσύνη από αυτή τη διατύπωση. Αυτό σημαίνει όχι απλώς μία αμφισβήτηση του ρόλου της ίδιας της Δικαιοσύνης ως θεσμού , όχι μόνο αμφισβήτηση της δημοκρατίας στον πυρήνα της λειτουργίας της, αλλά σημαίνει μία τελείως απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που σε όλη τους τη ζωή έχουν ταχθεί να υπηρετούν το δίκαιο» υπογράμμισε.

Τα αιτήματα του Ρούτσι «δεν έχουν απαντηθεί»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προσθέτει, ότι «κατά συνέπεια, πάνω σε αυτό το ψέμα που πάει να στηθεί ότι η κυβέρνηση έχει την οποιαδήποτε δυνατότητα να κάνει το παραμικρό στην υπόθεση αυτή, η απάντηση είναι αυτή που δόθηκε από τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι η Δικαιοσύνη έχει συντεταγμένες λειτουργίες και μέσα από αυτές απαντώνται τα αιτήματα όλων των πολιτών όταν αυτά τίθενται με σαφήνεια».

Όπως σημείωσε ο κ. Φλωρίδης «στη συγκεκριμένη περίπτωση στο χρόνο το δικό της θα απαντήσει σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται και είναι επίσης μεγάλο ψέμα κάποιοι να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί ήδη τα αιτήματα που τώρα τίθενται. Τα αιτήματα που τίθενται από αυτόν τον άνθρωπο τον δυστυχισμένο δεν έχουν απαντηθεί, άρα δεν έχουν απορριφθεί όπως σπεύδουν κάποιοι να πουν».

Υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη ακολουθεί σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες, ενώ εξήγησε πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στη φύση του έργου, καθώς η απονομή δικαιοσύνης «δεν απαντά με συνθήματα, αλλά με τεκμηρίωση και πληρότητα».

πηγή: dikastiko.gr