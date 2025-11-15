Τέσσερα μέτρα για τη βελτίωση του εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων πρόκειται να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση το προσεχές χρονικό διάστημα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη νέα αύξηση των συντάξεων, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την ενίσχυση των 250 ευρώ και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που έχει μόνιμο χαρακτήρα, αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2024 και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: συνολικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/ες ή χήρους/ες και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ες, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους. Η μόνιμη παροχή των 250 ευρώ θα καταβάλλεται χωρίς κριτήρια σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Τον Δεκέμβριο του 2025 θα εφαρμοστεί το δεύτερο μέτρο στήριξης, με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες, βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.

Η αύξηση των συντάξεων προκύπτει από το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά του δύο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Το 2023 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από 12 έτη κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυξήσεις στις συντάξεις.

Η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023-2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, με ωφελούμενους περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2026, δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς.

Τέλος, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος.

Σύμφωνα με παράδειγμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει:

– 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού.

– 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και

-80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, δηλαδή 593 ευρώ καθαρά συνολικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

