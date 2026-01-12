Προφυλακίστηκε τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ένας από τους συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στον 30χρονο μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Ο νεαρός που προφυλακίστηκε, φαίνεται στο βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να χτυπά το θύμα με ένα σκαμπό.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και δύο έχουν προφυλακιστεί.

