Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός ένας 40χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί από το Α.Τ. Κύμης.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ δύο εξ’ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Credits: evima

