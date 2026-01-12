Ένα ακόμα περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε ένα 14χρονο κορίτσι λόγω ερωτικής αντιζηλίας και παράλληλα βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025 στην Καμάρα και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές τρεις κοπέλες 17, 13 και 12 ετών, καθώς και ένα αγόρι 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το περιστατικό συνέβη τις βραδινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου, με τα εμπλεκόμενα άτομα να προσεγγίζουν το κορίτσι και να του επιτίθενται έπειτα από λεκτική διαμάχη. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.