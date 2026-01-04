Ένα ακόμη περιστατικό ακραίας και ανεύθυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όπου οδηγός κινήθηκε με ταχύτητα που άγγιζε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα, δημοσιεύοντας μάλιστα το στιγμιότυπο στο TikTok.

Στο επίμαχο βίντεο, ο οδηγός καταγράφει ο ίδιος την πορεία του οχήματός του, ενώ αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 300 χλμ/ώρα, κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι. Την επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά σχολιάζει και στη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Advertisement

Advertisement

Όπως προκύπτει, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στον λογαριασμό του στο TikTok υπάρχουν και άλλα βίντεο που προβάλλουν παρόμοιες επικίνδυνες οδηγικές πρακτικές με υπερβολικές ταχύτητες. Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις έχουν ήδη τεθεί υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση του οδηγού και αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.