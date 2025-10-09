Credits: Ελληνική Αστυνομία - Η κάνναβη εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 41χρονου

Ένας 41χρονος Αλβανός είχε κρυμμένα στην δεξαμενή υγραερίου του αυτοκινήτου του περισσότερα από 23 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία είχε εισάγει από την πατρίδα του, με σκοπό να τα διακινήσει στην Ελλάδα.

Ο 41χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στην Θεσσαλονίκη, καθώς έφτασαν πληροφορίες στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας για την δράση του.

Ο συλληφθέντας φαίνεται ότι εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από συνοριακό σταθμό, οδηγώντας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν και ακολούθησε έρευνα στο όχημα με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, μέσω ανίχνευσης με τη μέθοδο X-RAY.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη δεξαμενή καυσίμου (υγραερίου) και κατασχέθηκαν 12 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 23 κιλών και 450 γραμμαρίων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, 1.000 ευρώ και το αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.