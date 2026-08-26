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Ο εκζητούμενος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι διώκεται πολιτικά λόγω της κουρδικής καταγωγής και των απόψεών του.

Το αίτημα πολιτικού ασύλου που είχε υποβάλει ο 39χρονος στην Ελλάδα απορρίφθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για φωτιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στο κελί του κρατουμένου στις φυλακές Διαβατών.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς άλλον Τούρκο κρατούμενο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων συνεχίζονται.

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Την έκδοση 39χρονου, Τούρκου υπηκόου, στην πατρίδα του, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές Αρχές ζητούν την έκδοση του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων.

Κατά την τοποθέτηση του ενώπιων των δικαστών τού Συμβουλίου ο 39χρονος έκανε λόγο για κατασκευασμένες κατηγορίες κι ότι έχει στοχοποιηθεί για τις διαδικτυακές αναρτήσεις και τις πολιτικές του απόψεις. Στην Ελλάδα, όπως ανέφερε, έχει ήδη εκτίσει ποινή 3,5 ετών για το ίδιο αδίκημα και αποφυλακίστηκε το 2022. Έκτοτε ζει στη χώρα μας, έχοντας υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, το οποίο όμως απορρίφθηκε.

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Η συζήτηση της υπόθεσης στο Συμβούλιο Εφετών ήταν προγραμματισμένο να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο αναβλήθηκε, καθώς ο 39χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα 24ωρο πριν από τη διαδικασία, σε νοσοκομείο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί του στις φυλακές Διαβατών, όπου κρατείται (σε νοσοκομείο είχαν διακομιστεί άλλοι δύο συγκρατούμενοί του, ελληνικής καταγωγής).

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη έρευνα. Πηγές με γνώση για την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η ενέργεια να έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς 48χρονο Τούρκο για τον οποίο αποφασίστηκε να εκδοθεί στην πατρίδα του για διακίνηση ναρκωτικών. Η έκδοσή του είχε δρομολογηθεί αλλά ανεστάλη τα προηγούμενα 24ωρα μετά από προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για λόγους δικονομικούς, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στις φυλακές Διαβατών είχαν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της εξωτερικής φρουράς του σωφρονιστικού καταστήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν την παρουσία και τις κινήσεις κρατουμένων τουρκικής καταγωγής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ταυτοποίηση των προσώπων που προκάλεσαν τη φωτιά. Μετά το περιστατικό αυτό αποφασίστηκε να μετακινηθούν Τούρκοι κρατούμενοι σε άλλες πτέρυγες των φυλακών Διαβατών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ