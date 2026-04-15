Δύο νεαροί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για απόπειρα εκβίασης και ληστείας σε βάρος 19χρονου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, οι δύο νεαροί – ένας 28χρονος και ένας 19χρονος- συναντήθηκαν με τον 19χρονο και τον εκβίαζαν ζητώντας του ποσά της τάξης των 100 και των 200 ευρώ, ισχυριζόμενοι πως τους τα χρωστούσε. Ο 19χρονος αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα και οι δύο τους προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό, ενώ στη συνέχεια του έβγαλαν τη ζακέτα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 28χρονου και του 19χρονου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.