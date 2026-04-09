Εργαστήρι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης διατηρούσε σε διαμέρισμα που μίσθωνε στην ανατολική Θεσσαλονίκη 47χρονος ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(40) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,

πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι (2) μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, (2) ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,

(2) ζυγαριές ακριβείας και

(1) συσκευή κινητού τηλεφώνου.