Εργαστήρι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης διατηρούσε σε διαμέρισμα που μίσθωνε στην ανατολική Θεσσαλονίκη 47χρονος ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης.
Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- (40) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,
- πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, ήτοι (2) μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, (2) ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,
- (2) ζυγαριές ακριβείας και
- (1) συσκευή κινητού τηλεφώνου.